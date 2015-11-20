Семин: «Не вижу в РФПЛ легионеров, которые бы усилили нашу сборную»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин рассказал о том, что негативно относится к натурализации игроков для национальной команды.

«К натурализации иностранных игроков в принципе я отношусь плохо. Должны свои играть. Если мы сможем натурализовать Лионеля Месси, Криштиану Роналду или Златана Ибрагимовича, то я согласен, а футболисты другого уровня пользы не принесут. В российском чемпионате не вижу таких легионеров, которые бы усилили нашу национальную сборную», - сказал Семин.