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  • Семин: «Не вижу в РФПЛ легионеров, которые бы усилили нашу сборную»

Семин: «Не вижу в РФПЛ легионеров, которые бы усилили нашу сборную»

20 ноября 2015, 01:11
7

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин рассказал о том, что негативно относится к натурализации игроков для национальной команды.

«К натурализации иностранных игроков в принципе я отношусь плохо. Должны свои играть. Если мы сможем натурализовать Лионеля Месси, Криштиану Роналду или Златана Ибрагимовича, то я согласен, а футболисты другого уровня пользы не принесут. В российском чемпионате не вижу таких легионеров, которые бы усилили нашу национальную сборную», - сказал Семин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Семин Юрий
Комментарии (7)
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MrVanes-Zenit
1447987855
Т.е даже Гарай, не будь он заигран за Аргентину?
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Диктор
1447989303
Правильно все сказал.
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graf34
1447993995
Товарищ Семин, надо реально смотреть на вещи - Месси и т.д. никак не придут выступать в нашу сборную (кстати, они не то что в сборную, но и в чемпионат ни за какие деньги не приедут)... А вот попробовать никогда бы не помешало... В других видах спорта помогло же...
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richi
1447999867
Даже Гарай с Халком не усилили бы?
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RamonCSKA
1448000349
ну что вы начали с Халком ,Гараем они уже заиграны за сборную ,там так много таких кандидатов,а вот кто не заигран,реально кандидатов нету ,может только Фернандес,Ари слабоват мое мнение ,а других кандидатов нет,да и эти не усилят особо нашу сборную
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Serjik78
1448011042
Бухать надо поменьше, Юрий Палыч ;)
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plusnindimon
1448012376
Да ты совсем ничего не видишь
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