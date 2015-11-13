Руни: «Вряд ли кому-то удастся заставить Косту измениться»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением об игре форварда «Челси» Диего Косте. По словам англичанина, агресивность 27-летнего испанца на поле идет только на пользу команде. Также Руни выразил уверенность, что именно благодаря ему «синие» стали чемпионами в прошлом сезоне.



«Я проголосовал за Косту как за лучшего футболиста прошлого сезона, потому что, на мой взгляд, это большой игрок. Думаю, в позапрошлом сезоне «Челси» как раз не хватало агрессии в атаке, но с приходом Косты эта проблема отпала. Да, нынешний сезон складывается для Диего пока не лучшим образом, но я считаю его превосходным игроком. Он – боец, и, думаю, это часть его игрового стиля. Вряд ли кому-то удастся заставить его измениться. Жажда борьбы у него в крови», – отметил Руни.