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Руни: «Вряд ли кому-то удастся заставить Косту измениться»

13 ноября 2015, 06:30
1

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением об игре форварда «Челси» Диего Косте. По словам англичанина, агресивность 27-летнего испанца на поле идет только на пользу команде. Также Руни выразил уверенность, что именно благодаря ему «синие» стали чемпионами в прошлом сезоне.

«Я проголосовал за Косту как за лучшего футболиста прошлого сезона, потому что, на мой взгляд, это большой игрок. Думаю, в позапрошлом сезоне «Челси» как раз не хватало агрессии в атаке, но с приходом Косты эта проблема отпала. Да, нынешний сезон складывается для Диего пока не лучшим образом, но я считаю его превосходным игроком. Он – боец, и, думаю, это часть его игрового стиля. Вряд ли кому-то удастся заставить его измениться. Жажда борьбы у него в крови», – отметил Руни.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Англия Челси Манчестер Юнайтед Руни Уэйн Коста Диего
Комментарии (1)
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LMI
1447416587
Жажда борьбы это одно, а быдлячество и скотство в поведении на поле - совершенно иное. И очень прискорбно, что Руни этого не понимает, значит примерно одинаковое воспитание
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