Зидан: «Ради своих сумасшедших фанатов сборная России готова на все»

Бывший капитан национальной команды Франции Зинедин Зидан поделился своим мнением о сборной России и ее болельщиках.

«Россия – отличная команда с серьезными футболистами. Жду их приезда во Францию. У российской сборной сумасшедшие фанаты, и она готова на все ради них. Я знаю, как они могут заполнять стадионы и поддерживать игроков», - говорит Зидан.

Француз признался, что ему часто пишут из России.

«Вы знаете, я часто получаю письма от болельщиков из России, и этих писем очень много. При этом пообщаться с российскими журналистами у меня выходит редко, и я рад, что подобная возможность представилась. Поэтому хочу поблагодарить всех своих российских болельщиков».