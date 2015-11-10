Президент Ла Лиги: «Меня удивляет, что Пике мог такое сказать»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал высказывание защитника «Барселоны» Жерара Пике. Напомним, игрок каталонцев заявил, что президент «Хетафе» болеет за «Реал».

«Не знаю, сказал ли он это. Меня удивляет, что он мог сказать такое, поэтому не думаю, что он это говорил», – сказал Тебас.

Напомним, после гостевого матча десятого тура Примеры против «Хетафе» футболисты «Барселоны» сорвали пресс-конференцию, ворвавшись в зал в карнавальных костюмах, а также облили краской гостевую раздевалку.