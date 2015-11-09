Пике: «Президент «Хетафе» болеет за «Реал»

Еда ладно вам! У человека юмор бьет через край! У нас такой же Широков, ну и что? Зато его все знают и даже интересно, что он в очередной раз скажет? Без таких людей футбол был бы скучнее.
Защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что президент «Хетафе» Анхель Торрес подделал фотографии, на которых изображено, как игроки каталонской команды обезобразили гостевую раздевалку после матча 10-го тура Примеры.
«Мы нарядимся по случаю Хэллоуина и в следующем году. Некоторым людям неприятно, когда игроки «Барселоны» добиваются побед и получают удовольствие от самих себя. Мы и раньше знали, что Анхель Торрес болеет за «Реал» и хочет однажды стать президентом мадридского клуба. Фотографии были подделаны», - заявил Пике.