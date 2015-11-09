Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Пике: «Президент «Хетафе» болеет за «Реал»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что президент «Хетафе» Анхель Торрес подделал фотографии, на которых изображено, как игроки каталонской команды обезобразили гостевую раздевалку после матча 10-го тура Примеры.

    «Мы нарядимся по случаю Хэллоуина и в следующем году. Некоторым людям неприятно, когда игроки «Барселоны» добиваются побед и получают удовольствие от самих себя. Мы и раньше знали, что Анхель Торрес болеет за «Реал» и хочет однажды стать президентом мадридского клуба. Фотографии были подделаны», - заявил Пике.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2015 20:56
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +112

      ESPANOL 10 ноября 2015, 13:17

      Еда ладно вам! У человека юмор бьет через край! У нас такой же Широков, ну и что? Зато его все знают и даже интересно, что он в очередной раз скажет? Без таких людей футбол был бы скучнее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Барсучки 10 ноября 2015, 05:59

      причём тут реал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Барсучки 10 ноября 2015, 05:58

      причём тут реал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Барсучки 10 ноября 2015, 05:58

      этого котолонского симулянта дискалификцировать надо на 1 год

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 9 ноября 2015, 22:41

      Как и ты мю

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > Nurbek Taraz 9 ноября 2015, 23:43

      При чем тут МЮ? :D

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11