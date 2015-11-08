«Бавария» обещает приятный сюрприз болельщикам на Рождество

Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что ясность в вопросе продления контракта с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой наступит в канун Рождества, и это должно будет стать сюрпризом для болельщиков немецкого клуба.



«Я спокоен, Гвардиола – тоже. Давайте встретимся все и обсудим эти вопросы после окончания первой части сезона. Мы примем решение и сразу предадим его огласке. Каким бы оно ни было, мы сразу о нем расскажем. Это будет своеобразный рождественский сюрприз», – сказал Руммениге.