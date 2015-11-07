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  • РФПЛ. Феноменальный гол Мбенге принес «Тереку» победу над «Спартаком»

РФПЛ. Феноменальный гол Мбенге принес «Тереку» победу над «Спартаком»

7 ноября 2015, 21:26
40

В заключительном для субботы матче 15-го тура российской Премьер-лиги грозненский "Терек" нанес минимальное поражение "Спартаку". Победу хозяйской команде принес Аблайе Мбенге, который поразил ворота соперника ударом через себя.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Терек (Грозный) – Спартак (Москва) – 2:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Семенов, 6 (автогол); 1:1 – Адилсон, 21; 2:1 – Мбенге, 81.

Терек: Городов, Уциев, Семенов, Родолфо, Кудряшов, Адилсон, Маурисио, Айссати (Грозав, 90), Лебеденко (Рыбус, 72), Иванов, Митришев (Мбенге, 77).

Спартак: Ребров, Паршивлюк, Кутепов, Таски, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков, Зотов, Попов, Промес, Зе Луиш (Леонтьев, 71).

Предупреждения: Семенов, 38; Родолфо, 52; Паршивлюк, 63.

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак
Комментарии (40)
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Asbjorn
1446920818
Никакой Спартак,только Реброва упрекнуть не могу,20 лет за Спартак болею,и первый раз в голову мысль закралась, что и вправду стоит пройти очищение пердивом
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RomzesRZN
1446920994
Стыдоба. Каждый год ищу оправдания, но сейчас их нет. Да, черт,даже слов нет.
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hunta
1446921102
Спартак - не команда!
Ответить
vlad1969
1446921301
ПОЗОР!!(( ТЕРЕК УРАЛ ДИНАМО(мы отскочили). ЧТО с командой???????? ПРОСТО ПИЗДЕЦ(((( слов нет вообще((((((((((((( с 16ти лет болеть за Гаврилова Черенкова Родионова! ( а сейчас........... только настроение испортили(( БЕСПОМОЩНОСТЬ
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slavа0508
1446921921
slavutig70 Убожество ,,,пожалуй худший сезон за 30 лет что я болею за Спартак,,,Карпина ругали все кому не лень,,,но что сейчас происходит это просто пе,,,,,,,ец,,,,,и если сравнивать Карпина с Аленичевым,,это просто слон и моська ,,,,,,моська как не печально Дима,,,
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Amrdiap
1446923247
А Рашид та хорош. Молодец таджик, наказал свенокомбинат.
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Dammit
1446924124
Всегда ненавидел Спартак,но сейчас даже жалко.Как верно заметил комментатор-было ощущение,что они играют в меньшинстве,полная беспомощность. А терек-молодцы,отличную игру провели.
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andrebest4
1446924643
в этой игре забивал только терек)))))))))))))))все три мяча
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Бабушка Онопкo
1446928515
Как там у оленичева со спартаковским духом? Прививает стеночки, забегания? =)
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Стрельцов и Яшин лучшие
1446950934
Терек - бойцы! Поздравляю с победой. Иванова в сборную.
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