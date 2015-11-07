РФПЛ. Феноменальный гол Мбенге принес «Тереку» победу над «Спартаком»

В заключительном для субботы матче 15-го тура российской Премьер-лиги грозненский "Терек" нанес минимальное поражение "Спартаку". Победу хозяйской команде принес Аблайе Мбенге, который поразил ворота соперника ударом через себя.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Терек (Грозный) – Спартак (Москва) – 2:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Семенов, 6 (автогол); 1:1 – Адилсон, 21; 2:1 – Мбенге, 81.

Терек: Городов, Уциев, Семенов, Родолфо, Кудряшов, Адилсон, Маурисио, Айссати (Грозав, 90), Лебеденко (Рыбус, 72), Иванов, Митришев (Мбенге, 77).

Спартак: Ребров, Паршивлюк, Кутепов, Таски, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков, Зотов, Попов, Промес, Зе Луиш (Леонтьев, 71).

Предупреждения: Семенов, 38; Родолфо, 52; Паршивлюк, 63.

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

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