«Терек» – «Спартак». Онлайн-трансляция

После поражения «Спартака» от «Урала» в прессе последовали заявления руководителей красно-белых о будущем омоложении команды. Матч с «Тереком» – одна из последних возможностей для ветеранов команды доказать свою состоятельность.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Терек» – «Спартак». Комментатор – Владислав Журин. Начало в 19:30, не пропустите!