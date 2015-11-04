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  • Семин: «Возможно, мой пример удерживает Слуцкого от ухода из ЦСКА»

Семин: «Возможно, мой пример удерживает Слуцкого от ухода из ЦСКА»

4 ноября 2015, 23:45
5

Бывший главный тренер «Анжи» Юрий Семин поделился своим мнением о работе Дмитрия Аленичева в качестве рулевого в «Спартаке», а также рассказал о своем отношении к наставнику ЦСКА Леониду Слуцкому.

– Аленичев подходит «Спартаку»?

– Потерпите. Этот парень имеет свое понимание футбола, он играл у больших тренеров, отличный футболист. Как Аленичеву за три месяца поменять все, что накопилось до него? «Спартак» – сложная, тяжелая команда. Много критики, большое давление. И недостаточная укомплектованность, на мой взгляд, для борьбы за чемпионство. Нужно дать Аленичеву время себя реализовать.

– Как вы относитесь к тренеру, практически не игравшему в большой футбол, – Слуцкому?

– Главное, что он знает футбол и прогрессирует. Были великие игроки, не ставшие хорошими тренерами. Гуллит как приехал в «Терек», так и уехал, хотя футболистом был гениальным. А Слуцкий прекрасный тренер. Недаром есть правило: хочешь тренировать, – забудь, каким ты был игроком.

– В свое время вы ушли из клуба в сборную и, по-большому счету, акция себя не оправдала. Как думаете, не опасается ли Слуцкий чего-то похожего?

– Возможно, как раз мой пример и удерживает его от ухода из ЦСКА. Но при этом Слуцкий хорошо выполняет свою работу. Зачем что-то менять до поездки во Францию?

– Не считаете, что у тренера голова должна быть занята чем-то одним?

– А вдруг Слуцкий способен выполнять две задачи одновременно? Я тоже в свое время хотел совмещать. Но мне не позволили.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Слуцкий Леонид Семин Юрий Аленичев Дмитрий
Комментарии (5)
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Kareon
1446670244
Дать время аленичеву
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roman230582
1446670647
Слуцкий лучший тренер в РПЛ на сегодня. Надеюсь не испортит это мнение о себе во Франции с нашей сборной
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