Мутко: «В вопросе натурализации действуем очень аккуратно»

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, как следует действовать в случае вопроса натурализации футболиста для сборной России.

«Гильерме и так скоро получит гражданство. Но если Министерство спорта обращается с этим вопросом, то у этой процедуры особый порядок. Я должен написать письмо Президенту.

Здесь мы очень аккуратно действуем. Надо понимать, зачем мы это делаем. Как в случае Виком Уайлдом и Виктором Аном. А облегчать заявку клубам не будем. Если это нужно для национальной команды – будем работать. Но главный тренер в таком случае должен видеть перспективу. И вы должны понимать, что это действительно уровень.

Один из таких проектов мы, кстати, рассматриваем», - сказал Мутко.