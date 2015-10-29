Гаджиев: У «Локомотива» отсутствовала группа ведущих игроков»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал победу в матче 1/8 Кубка России против «Локомотива» (1:0). Наставник сравнил эту игру с недавней встречей команд в рамках РФПЛ, которую «Амкар» проиграл со счетом 0:3.

«Игры разные бывают, даже у одних и тех же команд. Этим футбол и хорош. «Локомотив», как мне кажется, сегодня играл не самым оптимальным составом. Мы чуть получше сыграли, чем предыдущую игру с «Локомотивом». И «Локомотив» похуже играл, выглядит несколько хуже их состояние. Плюс группа игроков ведущих отсутствовала», - говорит Гаджиев.

Победу «Амкару» принес гол Джикии – бывшего игрока «Локомотива».

«Игрок, который выходит играть против своей бывшей команды, он внутренне как-то хочет сыграть на пределе своих возможностей», - поделился Гаджиев мнением по этому поводу.