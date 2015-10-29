Кубок России. «Локомотив» проиграл «Амкару», «Краснодар» выбил «Анжи»

В матче 1/8 Кубка России «Локомотив» уступил «Амкару» - 0:1. Отличился Джикия.

В другой встрече этой стадии «Краснодар» обыграл «Анжи» со счетом 3:1.

Кубок России. 1/8 финала

Локомотив (Москва) – Амкар (Пермь) – 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Джикия, 56.

Локомотив: Абаев, Денисов, Логашов, Дюрица, Янбаев, Касаев (Григорьев, 46), Фернандеш (Алексей Миранчук, 64), Баринов, Коломейцев, Майкон, Шкулетич (Ниассе, 67).

Амкар: Селихов, Занаев, Джикия, Черенчиков, Бутко, Идову (Зайцев, 75), Гол, Узочакву, Баланович (Шаваев, 90+3), Огуде, Прудников (Салугин, 85).

Предупреждения: Баринов, 26; Черенчиков, 52; Майкон, 90+3; Селихов, 90+4.

Судья: Сергей Куликов.

Краснодар (Краснодар) – Анжи (Махачкала) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 - Мамаев, 20; 2:0 - Тагирбеков (в свои ворота), 25; 2:1 - Ещенко, 71; 3:1 - Жоазиньо, 90+1.

Краснодар: Дикань, Енджейчик, Страндберг, Марков, Сигурдссон, Мамаев, Торбинский, Лаборде (Жоазиньо, 80), Каборе (Газинский, 70), Быстров, Вандерсон (Ари, 64).

Амкар: Помазан, Жиров, Гасанов (Алмейда, 67), Ещенко, Тигиев, Тагирбеков, Агаларов, Хадарцев, Максимов (Амаду, 90), Эбесилио, Боли.

Предупреждения: Тигиев, 24; Быстров, 42; Жиров, 45; Марков, 52; Хадарцев, 79.

Судья: Алексей Матюнин.

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