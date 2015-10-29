Комментатор ESPN: «Слуцкий недостаточно гламурный и раскрученный»

Комментатор Российской футбольной Премьер-лиги на телеканале ESPN Джон Брэдли высказался относительно слухов о том, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий входит в сферу интересов «Челси». По словам журналиста, 44-летнему специалисту стоит начать карьеру в Англии с середняка, чтобы после на него обратили внимание большие клубы.



«Что в Англии знают о Слуцком? Немногое. Уверен, среднестатистический болельщик не осведомлен о том, насколько он хорош! Потрясающе, как Слуцкий на протяжении нескольких лет сражается с «Зенитом», бюджет которого ощутимо превышает средства ЦСКА. У меня нет сомнений, что Слуцкий готов к работе на самом высоком уровне, но я за ним давно слежу… А британская пресса и болельщики относятся к возможному назначению Слуцкого скептически. Хотя, разумеется, с выходом сборной России на чемпионат Европы о тренере стало известно больше.



Слуцкий готов к работе в большом клубе, но у него есть проблема: для «Челси» Леонид недостаточно гламурный и раскрученный. Посмотрите на предыдущих тренеров клуба: Моуринью, Анчелотти, Бенитес, Виллаш-Боаш… В Англии существует подобие клейма на футболистов и тренеров из Восточной Европы. Тут боятся приглашать людей из России и стран СНГ. Но Слуцкий может изменить отношение к этому» – сказал Брэдли.