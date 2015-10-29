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    • Комментатор ESPN: «Слуцкий недостаточно гламурный и раскрученный»

    Комментатор ESPN: «Слуцкий недостаточно гламурный и раскрученный»

    Комментатор Российской футбольной Премьер-лиги на телеканале ESPN Джон Брэдли высказался относительно слухов о том, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий входит в сферу интересов «Челси». По словам журналиста, 44-летнему специалисту стоит начать карьеру в Англии с середняка, чтобы после на него обратили внимание большие клубы.

    «Что в Англии знают о Слуцком? Немногое. Уверен, среднестатистический болельщик не осведомлен о том, насколько он хорош! Потрясающе, как Слуцкий на протяжении нескольких лет сражается с «Зенитом», бюджет которого ощутимо превышает средства ЦСКА. У меня нет сомнений, что Слуцкий готов к работе на самом высоком уровне, но я за ним давно слежу… А британская пресса и болельщики относятся к возможному назначению Слуцкого скептически. Хотя, разумеется, с выходом сборной России на чемпионат Европы о тренере стало известно больше.

    Слуцкий готов к работе в большом клубе, но у него есть проблема: для «Челси» Леонид недостаточно гламурный и раскрученный. Посмотрите на предыдущих тренеров клуба: Моуринью, Анчелотти, Бенитес, Виллаш-Боаш… В Англии существует подобие клейма на футболистов и тренеров из Восточной Европы. Тут боятся приглашать людей из России и стран СНГ. Но Слуцкий может изменить отношение к этому» – сказал Брэдли.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.10.2015 07:58
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    Комментарии (5)
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    Yellow 91
    1446102622
    Давно пора или челси или мю, или тотенхем возглавить, нормальный тренер), получше ван гала и т.д
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    RMden
    1446103100
    Абрамка захочет,то трениром будет и жук и жаба.....
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    астраханец
    1446108142
    Он не справится. Игроки не будут его слушать
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    Zeff
    1446121701
    Ну пусть губы накрасит, что ли.
    Ответить
    ologreds
    1694996906
    numo446847
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