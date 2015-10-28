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    Девич: «Гол на «Энфилде» – это подарок от бога»

    Форвард «Рубина» Марко Девич – о своем мяче в ворота «Ливерпуля», который он забил на «Энфилде» в рамках Лиги Европы.

    – Это нереально описать. Подарок от бога. Компенсация за тяжелый период в моей карьере, за последние полтора года. Я боролся, я хотел, я не опускал руки. Слов нет, чтоб описать эти чувства. Получил награду за терпение, за то, что меня отправляли в дубль «Рубина». Этот гол снял с меня большой груз.

    – Вы когда-нибудь выходили на поле в атмосфере, которая была бы круче той, что есть на стадионе «Ливерпуля»?

    – Я в Турции пару раз играл – против «Бешикташа», «Галатасарая». Там тоже была очень горячая атмосфера. Когда выходишь против такой легендарной команды, на таком стадионе – это придает большее значение всему, что происходит на поле.

    Источник: Football.ua

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    28.10.2015 15:01
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