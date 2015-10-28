Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Непомнящий: «В селекции «Томи» практически не участвовал»

    Главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий признался, что ему предложили продлить соглашение с командой тогда, когда она была уже практически укомплектована.

    «Считается, что тренер выбирает игроков под свою философию, концепцию. В этом сезоне так не получилось, я по большому счету не участвовал в селекционной работе, на 90% состав был сформирован до того, как мне предложили продлить контракт.

    Первые матчи мы играли тем же составом, что в прошлом сезоне, потом был смешанный состав. Сейчас работа продолжается. Дома мы, естественно, хотим выигрывать, но пока не всегда получается», – поведал Непомнящий «Томскому обзору».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.10.2015 11:46
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996910
    numo446766
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+