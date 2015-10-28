Непомнящий: «В селекции «Томи» практически не участвовал»

Главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий признался, что ему предложили продлить соглашение с командой тогда, когда она была уже практически укомплектована.

«Считается, что тренер выбирает игроков под свою философию, концепцию. В этом сезоне так не получилось, я по большому счету не участвовал в селекционной работе, на 90% состав был сформирован до того, как мне предложили продлить контракт.



Первые матчи мы играли тем же составом, что в прошлом сезоне, потом был смешанный состав. Сейчас работа продолжается. Дома мы, естественно, хотим выигрывать, но пока не всегда получается», – поведал Непомнящий «Томскому обзору».