Пеев попросил болельщиков поддержать «Амкар»

Полузащитник «Амкара» Георги Пеев обратился к болельщикам клуба с открытым письмом.

«Дорогой болельщик. Ты – самое дорогое, что есть у «Амкара», и мы очень дорожим твоим доверием и верой в нас. К сожалению, в последнее время мы, честно сказать, немного забуксовали. Поверь, мы разберемся в сложившейся ситуации, и как только будет понимание того, в чем причина наших неудач, – мы тут же ее устраним. А пока я прошу тебя оставаться рядом с «Амкаром» и поддержать нас в трудный момент.

Конечно, приятно, когда твоя команда постоянно выигрывает, но те, кто останется с нами в сложное время, и есть самые настоящие наши болельщики. Для нас твое присутствие на стадионе и горячая поддержка – самый главный стимул и мотивация. Уверен, вместе мы преодолеем все сложности. Приходи поддержать «Амкар» в матче против «Терека», – говорится в тексте письма, опубликованном в официальном Twitter клуба.