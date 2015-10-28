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    • Пеллегрини: «Через несколько лет в старте «Манчестер Сити» будут играть воспитанники»

    Пеллегрини: «Через несколько лет в старте «Манчестер Сити» будут играть воспитанники»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини прокомментивал возможность выхода на поле в матче Кубка английской лиги против «Кристал Пэлас» молодого нападающего Келечи Ихеначо.

    «Я не знаю, сыграет ли Келечи, завтра будет видно. То, что такие игроки появляются на поле – это не смена стратегии. Развитие молодых игроков важно для любой команды. Не так-то просто им получить шанс, когда состав очень сильный. Но они демонстрируют, что являются очень хорошими игроками, и нам очень важно подтягивать к стартовому составу игроков из клубной академии», – говорит Пеллегрини.

    Наставник уверен, что в обозримом будущем воспитанники «Манчестер Сити» будут играть в основе команды.

    «Мы работаем в этом направлении очень хорошо. У нас есть очень важные игроки, которые, возможно, не через месяц, но через несколько лет станут игроками стартового состава».

    Источник: Skysports

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    28.10.2015 01:19
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