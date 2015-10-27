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    • Сарсания: «Зениту» нет смысла продлевать контракт с Халком после 2019 года»

    Сарсания: «Зениту» нет смысла продлевать контракт с Халком после 2019 года»

    «Зениту» не стоит продлевать соглашение с нападающим Халком после 2019 года, когда заканчивается нынешний контракт игрока. Такое мнение высказал бывший спортивный директор петербургского клуба Константин Сарсания.

    «Контракт Халка заканчивается только в 2019 году, на тот момент ему будет уже 33 года. Понятно, что самому Халку подписать новый контракт будет выгодно. Но «Зениту» после 2019 года переподписывать соглашение на столь длительный срок не имеет смысла. То, что у него контракт действует до 2019 года – это хороший бизнес-план. А потом продлевать соглашение смысла нет», – считает Сарсания.

    Напомним, ранее сам Халк заявил, что готов выступать за «Зенит» до 2025 года.

    Источник: Р-Спорт

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    27.10.2015 23:27
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    Комментарии (5)
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    Aztec58
    1445982042
    Тебя мутного забыли спросить.
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    Клим Чугункин.
    1446002218
    Ещё 4 года блокадникам этого черномазого Борова кормить.
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    Black Giz
    1446010807
    Да он и в 35 лет играть будет в разы лучше чем многие наши 20-летние игроки
    Ответить
    FRZZ
    1446014978
    Сейчас только 2015 год, до 2019 года много чего изменится. Зачем такие бессмысленные прогнозы?
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    ologreds
    1694996914
    numo446727
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