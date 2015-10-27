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    Лэмпард стал кавалером Ордена Британской империи

    Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Фрэнк Лэмпард, ранее выступавший за сборную Англии и «Челси», награжден Орденом Британской империи за футбольные заслуги.

    Сегодня в Букингемском дворце состоялась церемония награждения, в ходе которой награду футболисту вручил принц Уильям, занимающий должность президента Футбольной ассоциации Англии.

    Лэмпард сыграл более ста матчей за сборную Англии, признавался лучшим игроком года в АПЛ в 2005 и 2006 годах, а также стал игроком десятилетия в 2010 году по версии Премьер-лиги. Вместе с «Челси» Лэмпард трижды выиграл чемпионат Англии, четыре раза стал обладателем кубка страны, а также победил в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

    Источник: Twitter

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    27.10.2015 20:33
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    Комментарии (3)
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    bvb09rf
    1445970726
    Чет принц Вильям больше на принцессу похож)))
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    Eazybreeze
    1445974163
    Че Алсу там делает?
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    ologreds
    1694996914
    numo446714
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