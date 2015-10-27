Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Широков пропустит кубковый матч против «Кубани»

    «Спартак» сегодня вылетит из Москвы в Краснодар на матч 1/8 финала Кубка России против «Кубани», который состоится завтра, 28 октября, на одноименном стадионе и начнется в 20:30 по московскому времени. Стоит отметить, что предстоящую встречу пропустит полузащитник Роман Широков.

    К грядущей игре готовились следующие футболисты красно-белых:

    Вратари: Артем Ребров и Антон Митрюшкин;

    Защитники: Сергей Паршивлюк, Владимир Гранат, Сальваторе Боккетти, Сердар Ташчи, Дмитрий и Кирилл Комбаровы;

    Полузащитники: Денис Глушаков, Куинси Промес, Арас Озбилиз, Ивелин Попов, Александр Зуев, Игорь Леонтьев, Александр Зотов, Зелимхан Бакаев;

    Нападающий: Денис Давыдов.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2015 19:01
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Клим Чугункин.
    1445966669
    Не царское это дело в кубке ковыряться.
    Ответить
    ologreds
    1694996914
    numo446705
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+