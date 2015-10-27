Широков пропустит кубковый матч против «Кубани»

«Спартак» сегодня вылетит из Москвы в Краснодар на матч 1/8 финала Кубка России против «Кубани», который состоится завтра, 28 октября, на одноименном стадионе и начнется в 20:30 по московскому времени. Стоит отметить, что предстоящую встречу пропустит полузащитник Роман Широков.



К грядущей игре готовились следующие футболисты красно-белых:



Вратари: Артем Ребров и Антон Митрюшкин;



Защитники: Сергей Паршивлюк, Владимир Гранат, Сальваторе Боккетти, Сердар Ташчи, Дмитрий и Кирилл Комбаровы;



Полузащитники: Денис Глушаков, Куинси Промес, Арас Озбилиз, Ивелин Попов, Александр Зуев, Игорь Леонтьев, Александр Зотов, Зелимхан Бакаев;



Нападающий: Денис Давыдов.



