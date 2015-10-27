Рейнгольд: «Чтобы сдержать Халка, нужно играть против него персонально»

Футбольный эксперт и бывший форвард «Спартака» Валерий Рейнгольд высказал свою точку зрения по поводу того, каким образом можно выключить из игры нападающего «Зенита» Халка.

«Нужен грамотный тренер. У меня позиция такая: если вы, ребята, боитесь Халка, ставьте к нему «персональщика». Скажите ему так: «В туалет во время игры пойдет Халк – ты должен идти за ним». Образно говоря. «Персональщик» должен сидеть у Халка на пятках, не давать ему развернуться. Конечно, придется выдержать сумасшедшую физическую нагрузку. Другого пути нет. Если дать свободу бразильцу, то видим, что получается.

Помню, когда «Рубин» играл с «Барселоной», против Месси действовал персонально Рязанцев. И, в принципе, его «сожрал». Только Месси мяч подхватывал в центре поля, как перед ним вырастал Рязанцев. Молодой, сил ему хватало. Вот что такое персональная опека. Чушь собачья, что говорят тренеры: «персоналка», мол, ушла в прошлое. Смотря против кого играешь. Я считаю, против таких игроков, как Месси, Роналду, Халк, нужно играть персонально», – рассказал спартаковский ветеран.