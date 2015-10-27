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    • Рейнгольд: «Чтобы сдержать Халка, нужно играть против него персонально»

    Рейнгольд: «Чтобы сдержать Халка, нужно играть против него персонально»

    Футбольный эксперт и бывший форвард «Спартака» Валерий Рейнгольд высказал свою точку зрения по поводу того, каким образом можно выключить из игры нападающего «Зенита» Халка.

    «Нужен грамотный тренер. У меня позиция такая: если вы, ребята, боитесь Халка, ставьте к нему «персональщика». Скажите ему так: «В туалет во время игры пойдет Халк – ты должен идти за ним». Образно говоря. «Персональщик» должен сидеть у Халка на пятках, не давать ему развернуться. Конечно, придется выдержать сумасшедшую физическую нагрузку. Другого пути нет. Если дать свободу бразильцу, то видим, что получается.

    Помню, когда «Рубин» играл с «Барселоной», против Месси действовал персонально Рязанцев. И, в принципе, его «сожрал». Только Месси мяч подхватывал в центре поля, как перед ним вырастал Рязанцев. Молодой, сил ему хватало. Вот что такое персональная опека. Чушь собачья, что говорят тренеры: «персоналка», мол, ушла в прошлое. Смотря против кого играешь. Я считаю, против таких игроков, как Месси, Роналду, Халк, нужно играть персонально», – рассказал спартаковский ветеран.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    27.10.2015 16:52
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    Комментарии (3)
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    neveldomha
    1445954701
    Это возможно только в том случае, если в команде есть как минимум двое классных защитника. Ни в одном клубе сейчас этого нет. Прикрепляя персональщика к Халку нужно понимать, что у Шатова, Данни возникает пространство, которого им давать нельзя. Считаю чушью слова Рейнгольда. Тем более, что физически на равных с Халком в нашем чемпионате врядли кто сможет.
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    Zeff
    1445961370
    Персонально и желательно втроём.
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    ologreds
    1694996915
    numo446689
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