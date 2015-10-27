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    • Аллегри: «Это не моя проблема, что Дибала стоит 40 миллионов»

    Аллегри: «Это не моя проблема, что Дибала стоит 40 миллионов»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался относительно ситуации с нападающим Пауло Дибалой, который не всегда попадает в стартовый состав «старой сеньоры». По словам специалиста, аргентинцу нужно улучшать свою игру.

    «Я уже говорил, что это не моя проблема, что он стоит 40 миллионов евро. Я выбираю 11 человек в состав не потому, что кто-то стоит 40 миллионов, а кто-то – 3. Если тот, кто стоит 3 миллиона, играет лучше того, который стоит 40... Тренеру платят за результат. Дибала – хороший игрок, но ему нужно улучшать свою игру, менять свою роль. Он может стать великолепным игроком», – сказал Аллегри.

    Источник: Football Italia

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    27.10.2015 16:34
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