Аллегри: «Это не моя проблема, что Дибала стоит 40 миллионов»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался относительно ситуации с нападающим Пауло Дибалой, который не всегда попадает в стартовый состав «старой сеньоры». По словам специалиста, аргентинцу нужно улучшать свою игру.



«Я уже говорил, что это не моя проблема, что он стоит 40 миллионов евро. Я выбираю 11 человек в состав не потому, что кто-то стоит 40 миллионов, а кто-то – 3. Если тот, кто стоит 3 миллиона, играет лучше того, который стоит 40... Тренеру платят за результат. Дибала – хороший игрок, но ему нужно улучшать свою игру, менять свою роль. Он может стать великолепным игроком», – сказал Аллегри.