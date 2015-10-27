Санчес просит у «Арсенала» самую большую зарплату в команде

Хавбек «Арсенала» Алексис Санчес хочет получать больше всех в команде и уже начал переговоры с руководством «канониров» по поводу нового контракта.

На данный момент зарплата чилийца составляет 130 тысяч фунтов в неделю, что является третьим показателем в команде после Месута Озила и Тео Уолкотту, оклад которых составляет по 140 тысяч фунтов в неделю.

Лондонский клуб готов удовлетворить условия Санчеса и подписать с ним новый пятилетний контракт. Нынешнее соглашение хавбека с «канонирами» истекает в 2018 году.