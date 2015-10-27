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    • Санчес просит у «Арсенала» самую большую зарплату в команде

    Санчес просит у «Арсенала» самую большую зарплату в команде

    Хавбек «Арсенала» Алексис Санчес хочет получать больше всех в команде и уже начал переговоры с руководством «канониров» по поводу нового контракта.

    На данный момент зарплата чилийца составляет 130 тысяч фунтов в неделю, что является третьим показателем в команде после Месута Озила и Тео Уолкотту, оклад которых составляет по 140 тысяч фунтов в неделю.

    Лондонский клуб готов удовлетворить условия Санчеса и подписать с ним новый пятилетний контракт. Нынешнее соглашение хавбека с «канонирами» истекает в 2018 году.

    Источник: Goal.com

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    27.10.2015 12:31
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    Комментарии (5)
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    moment of Glory
    1445944805
    Ну да, 130 фунтов и 140 тысяч фунтов. Уберите детский сад из редакции.
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    LOKO 4ever
    1445952859
    150-заслужил,как "пить дать"
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    Barsuk52
    1445953353
    130 тысяч или фунтов . админ ?
    Ответить
    dolf666
    1446028328
    Санчеса начали бабло очень волновать. мдээ
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    ologreds
    1694996917
    numo446658
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