«Болонья» – «Интер». Смотреть онлайн

В Италии «Болонья» и «Интер» открывают своим матчем десятый тур Серии А. Команды подходят к этой встрече с разных позиций в турнирной таблице, но давняя история подобных игр обещает нам интереснейший матч.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Болонья» – «Интер», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 22:45.