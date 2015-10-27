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    Анчелотти хочет долговременный контракт с «Челси»

    Известный итальянский тренер Карло Анчелотти может отказать «Челси«. Главная проблема в том, что он не рассматривает вариант временной работа. В лондонском клубе готовы предложить Анчелотти контракт до конца сезона, когда освободится нынешний наставник «Баварии» Хосеп Гвардиола.

    «Челси» неудачно выступает в текущем сезоне. В 10 турах лондонский клуб набрал лишь 11 очков, занимая 15-е место в турнирной таблице. По сообщениям британских СМИ, основными кандидатами на роль главного тренера «Челси» являются Карло Анчелотти, Хосеп Гвардиола и Гус Хиддинк.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    27.10.2015 10:48
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    Комментарии (2)
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    алекс88
    1445937482
    Слуцкого им надо и только его, только он вытаскивает всяких неудачников из ж...пы
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    ologreds
    1694996917
    numo446645
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