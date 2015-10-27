Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Канчельскис: «Анчелотти наиболее подходящая кандидатура для «Челси»

    Канчельскис: «Анчелотти наиболее подходящая кандидатура для «Челси»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает Карло Анчелотти наиболее подходящим сменщиком в «Челси» для Жозе Моуринью.

    «В Англии журналисты могут кого угодно отправить в отставку. Есть владелец «Челси» Роман Абрамович, который будет делать выводы и принимать решение. Я думаю, что не стоит сейчас совершать каких-то поспешных действий и, наверное, нужно дать Моуринью поработать до конца сезона. О работе тренера и успешности выступления команды всегда нужно судить по окончании сезона. До его завершения еще время есть, и у него будет возможность все исправить.

    Что касается Хиддинка, то мне непонятно, как он вообще оказался в России. Когда звучит его имя, у меня это просто вызывает улыбку. Анчелотти – это итальянская школа. Можно сказать, что отчасти это сродни школе советского футбола. Когда была сборная СССР, многие итальянские тренеры приезжали на стажировку к тому же Лобановскому и использовали его конспекты для дальнейшей работы. Потом это все там распространилось и с успехом применялось на практике.

    Про Гвардиолу сейчас много говорят. На самом деле он выиграл несколько чемпионатов и Лигу чемпионов. Однако при наличии таких сумасшедших футболистов, которые были в его распоряжении в «Барселоне» и «Баварии» в то время, можно выигрывать все на свете. Поэтому, я думаю, Анчелотти – это одна из кандидатур, которая для «Челси» является наиболее подходящей, – считает Канчельскис.

    Стоит отметить, что «Челси» в текущем сезоне занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги после 10 туров.

    Источник: Euro-football.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2015 09:18
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    dzvinka
    1445972709
    кто это вообще? итальянские тренеры учились у советов? что за брет и чушь, он вообще вкурсе кто такой Ариго Сакки, и другие до него.
    Ответить
    ologreds
    1694996919
    numo446639
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+