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    Черевченко: «Была усталость после «Бешикташа»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко рассказал о причинах поражения в матче 13-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:2).

    «Была усталость после «Бешикташа». Даже на вчерашней тренировке я это видел. Еще и эмоций отдали много в той игре. Ну и, собственно, хорошая игра «Ростова». Соперник играл так, словно это был последний матч. Кроме того, не хватило Чорлуки. У него проблемы со здоровьем», – говорит Черевченко.

    Также наставник поведал о том, почему замены не усилили игру железнодорожников.

    «Это в первую очередь «Ростов» качественно оборонялся».

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.10.2015 22:22
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