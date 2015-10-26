Черевченко: «Была усталость после «Бешикташа»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко рассказал о причинах поражения в матче 13-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:2).

«Была усталость после «Бешикташа». Даже на вчерашней тренировке я это видел. Еще и эмоций отдали много в той игре. Ну и, собственно, хорошая игра «Ростова». Соперник играл так, словно это был последний матч. Кроме того, не хватило Чорлуки. У него проблемы со здоровьем», – говорит Черевченко.

Также наставник поведал о том, почему замены не усилили игру железнодорожников.

«Это в первую очередь «Ростов» качественно оборонялся».