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    РФПЛ. «Локомотив» уступил «Ростову»

    В матче 13-го тура РФПЛ «Локомотив» проиграл «Ростову» со счетом 0:2. Голы на счету Полоза и заменившего его Думбия.

    Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур

    Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:2 – Полоз, 57; Думбия, 85.

    Локомотив: Гилерме, Денисов, Михалик, Дюрица, Янбаев (Шкулетич, 77), Шишкин, Касаев (Григорьев, 83), Ндинга (Алексей Миранчук, 64), Коломейцев, Самедов, Ниассе.

    Ростов: Джанаев, Новосельцев, Баштуш, Терентьев, Ротенберг (Байрамян, 65), Маргасов, Могилевец, Нобоа, Калачев, Полоз (Думбия, 80), Бухаров (Азмун, 80).

    Предупреждения: Бухаров, 30; Ротенберг, 56; Могилевец, 76; Самедов, 90+2.

    Судья: Михаил Вилков.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2015 21:24
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    Комментарии (53)
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    Diman67
    1445889219
    Бекиич гений!
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    Zeff
    1445898552
    То что Локо посыпется рано или поздно, было очевидно. Игра с турками показала неумение Локо играть 1-м номером. Теперь потеря очков станет более регулярна.
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    Zeff
    1445898896
    Теперь Зенит их обойдёт и не заметит.
    Ответить
    Полбу Хуембей.
    1445917432
    Все ждали сенсации от этой игры,но Сельмаш не оставил шансов для Лохо.
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    vgarakh
    1445930868
    Ростов выматал Локомотив в первом тайме. А во втором играл с позиции силы. В конце игры Локомотив еле ходил и занимался перепасовкой на своей половине. Заслуга правильной тактической схемы Бикиевича.
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    Антибиотик
    1445931174
    Бердыев всегда играл в антифутбол, заставляя всю команду стоять в обороне. Трудно забить, когда по 9-10 человек в штрафной. Переименовать Ростов в Рубин- 2 и забыть, как страшный сон.
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    Полбу Хуембей.
    1445937856
    Просто Ростов выше классом.
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    TimoxaParovoz
    1445969776
    Не удивился! Михалик дно!!! Чорлуки , Пейчиновича и Бузова очень не хватает!
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    TimoxaParovoz
    1445969968
    И конечно гол чистый Ньссе забил! Вилков дятел!
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    ologreds
    1694996921
    numo446598
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