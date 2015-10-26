РФПЛ. «Локомотив» уступил «Ростову»

В матче 13-го тура РФПЛ «Локомотив» проиграл «Ростову» со счетом 0:2. Голы на счету Полоза и заменившего его Думбия.

Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур

Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:2 – Полоз, 57; Думбия, 85.

Локомотив: Гилерме, Денисов, Михалик, Дюрица, Янбаев (Шкулетич, 77), Шишкин, Касаев (Григорьев, 83), Ндинга (Алексей Миранчук, 64), Коломейцев, Самедов, Ниассе.

Ростов: Джанаев, Новосельцев, Баштуш, Терентьев, Ротенберг (Байрамян, 65), Маргасов, Могилевец, Нобоа, Калачев, Полоз (Думбия, 80), Бухаров (Азмун, 80).

Предупреждения: Бухаров, 30; Ротенберг, 56; Могилевец, 76; Самедов, 90+2.

Судья: Михаил Вилков.

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