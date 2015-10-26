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    • Силкин: «Может, сейчас Погребняк раскочегарится и пойдет забивать»

    Силкин: «Может, сейчас Погребняк раскочегарится и пойдет забивать»

    Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин выразил мнение, что связка Александра Кокорина и Павла Погребняка в нападении команды может принести пользу бело-голубым.

    «Конечно, эта связка полезна. Главное, чтобы они скорее нашли взаимопонимание. Сейчас у них не все получается. Это разноплановые игроки, которые должны действовать друг с другом. Раньше Александр Кокорин хорошо играл с Кевином Кураньи. Немец скидывал верховые мячи на Сашу, и тот врывался в штрафную. То же самое может делать и Паша. Он уже забил. Может, сейчас раскочегарится и пойдет забивать», – сказал Силкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.10.2015 18:52
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    Комментарии (2)
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    Вомбат
    1445886536
    Размечтался. Погребняк может добить в пустые ворота, но не более того.
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    ologreds
    1694996921
    numo446586
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