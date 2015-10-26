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    Зидан: «Бенитес проделал феноменальную работу»

    Наставник «Реала» Рафаэль Бенитес удостоился похвалы от легенды клуба и нынешнего тренера «Кастильи» Зинедина Зидана.

    «Бенитес очень хорошо работает в «Реале». Он проделал феноменальную работу. Моя тренерская деятельность в «Кастилье»? Это моя мечта, которая уже осуществилась. Я не знаю, что будет дальше», – заявил в интервью Зидан.

    Испанский специалист пришел на тренерский мостик «сливочных» перед началом этого сезона. На сегодняшний день «Реал» делит в турнирной таблице первую строчку с «Барселоной», имея в своем активе 21 очко по итогам девяти туров Примеры.

    Источник: Marca

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    26.10.2015 17:34
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