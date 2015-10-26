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    Мутко: «Игра с Португалией в Лондоне? Это некий компромисс»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко объяснил, почему товарищеский матч между Россией и Португалией пройдет в Лондоне.

    «В России в ноябре холодновато играть во-первых, а во-вторых, это некий компромисс, потому что португальцы хотят играть дома, мы хотим играть дома, и договорились посередине. Сказать, что для нас это коммерческий проект нельзя, потому что большой коммерции в этом нет, и никто ничего особенного нам не предлагает. У нас был уже опыт, когда мы играли с бразильцами в Лондоне, и матч получился. Это футбольная страна и хорошие коммуникации. Решили опыт повторить, чтобы не лететь в Португалию – она все же подальше будет», – сказал Мутко.

    Матч между сборными России и Португалии в английской столице состоится 13 ноября на стадионе «Крэйвен Коттедж».

    Источник: Р-Спорт

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    26.10.2015 15:54
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    Комментарии (3)
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    Protosser
    1445866829
    "Матч состоится во вторник, и обычно "Бавария" отправляется на выездные игры за день до игры. Но в этот раз Хосеп Гвардиола решил дать команде дополнительный день на подготовку в Лондоне. По его словам, это связано с тем, что из-за пробок в столице Англии дорога до отеля, в котором будет размещена команда, занимает до шести часов, что может негативно сказаться на состоянии игроков." Отличные коммуникации, ага.
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