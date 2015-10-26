Аллегри: «В марте «Ювентус» должен вернуться в лидирующую группу команд чемпионата»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выразил мнение, что к весне его команда сможет догнать лидеров чемпионата и будет бороться за титул.

«Как я уже говорил, мы обязаны иметь больше очков в активе на данный момент, несмотря на все изменения в составе. Я согласен с президентом команды в том, что «Ювентус» находится не на своей позиции в таблице.

К рождеству мы должны улучшить свое положение в лиге. Мы не можем рассчитывать на возвращение в борьбу слишком быстро. Затем, ориентировочно в марте, мы должны быть в лидирующей группе, ведущей борьбу за титул», – заявил Аллегри.