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    • Гвардиола может претендовать на пост главного тренера «Челси»

    Гвардиола может претендовать на пост главного тренера «Челси»

    Наставник «Баварии« Хосеп Гвардиола является очередным возможным сменщиком Жозе Моуринью на посту главного тренера «Челси«. У Гвардиолы есть действующий контракт с мюнхенцами, который рассчитан до лета 2016 года. Еще одним вариантом для продолжения тренерской карьеры является «Манчестер Сити«.

    Сегодня ранее в британских СМИ появилась информация о том, что в случае неудачного матча против «Ливерпуля», Моуринью может быть уволен уже после этого матча. Кандидатами на должность наставника «Челси» являются Гус Хиддинк и Карло Анчелотти.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    26.10.2015 12:00
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    Комментарии (3)
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    DAG-0500
    1445852681
    Ну это уже вообще предательство
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    LOKO 4ever
    1445878744
    Хиддинка нужно попробовать ещё раз,в прошлый раз,просто чудо сотворил с Челси
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    ologreds
    1694996925
    numo446537
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