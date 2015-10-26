Буффон: «Моя цель и мечта – играть до 2018 года»

Голкипер «Ювентуса« Джанлуиджи Буффон рассчитывает продолжать свою карьеру как минимум 2018 года.

«Ювентус» строит новую команду, которая должна будет давать результаты. Не знаю, станем ли мы снова чемпионами Италии, но среди лидеров мы обязательно будем.

Я долго играю в футбол и счастлив, что все еще могу что-то дать команде. Испытываю страсть к футболу, как мальчишка. Мне очень нравиться выходить на поле.

Моя цель и мечта – играть до 2018 года. Я не давлю опытом на игроков. С молодежью я стараюсь найти общий язык. Пока не задумывался о том, чем буду заниматься после окончания карьеры. Хочу проиграть еще пару сезонов», – заявил Буффона.

Напомним, что сейчас Джанлуиджи Буффон родился 29 января 1978 года. За свою карьеру он выступал только в составе «Пармы» и «Ювентуса».