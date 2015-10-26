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    Кобелев: «У связки Погребняк – Кокорин есть будущее»

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев видит хорошие перспективы в использовании связки форвардов Александра Кокорина и Павла Погребняка, что было продемонстрировано в матче со «Спартаком».

    «Мы выдвинули вперед мощного, способного побороться в тесноте штрафной Погребняка. А Кокорину было предложено поддерживать атаку из глубины. Со своей задачей форварды справились полностью: забили по мячу, создавали моменты, продавливали спартаковскую оборону. Поверьте, у связки Погребняк – Кокорин есть будущее!» – сказал Кобелев.

    Напомним, матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Спартак» завершился со счетом 2:3.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.10.2015 09:39
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    Комментарии (4)
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    Стелс007
    1445843402
    На Лесобазу обоих
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    Legion-o
    1445845461
    Два сбитых летчика, это они!
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    yurdin
    1445867398
    Пашу прорвало, дальше будет легче забивать, а Кокорин впервые был похож на Кокорина, играющего за сборную. Давно не припомню таких самоотверженных действий его в составе клуба. Хороший матч, жаль, не повезло в концовке.
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    ologreds
    1694996924
    numo446524
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