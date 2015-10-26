Кобелев: «У связки Погребняк – Кокорин есть будущее»

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев видит хорошие перспективы в использовании связки форвардов Александра Кокорина и Павла Погребняка, что было продемонстрировано в матче со «Спартаком».

«Мы выдвинули вперед мощного, способного побороться в тесноте штрафной Погребняка. А Кокорину было предложено поддерживать атаку из глубины. Со своей задачей форварды справились полностью: забили по мячу, создавали моменты, продавливали спартаковскую оборону. Поверьте, у связки Погребняк – Кокорин есть будущее!» – сказал Кобелев.

Напомним, матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Спартак» завершился со счетом 2:3.