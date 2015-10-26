Соуза: «Рома» не была лучше нас»

Главный тренер «Фиорентины« Паулу Соуза рассчитывал на положительный результат встречи с «Ромой«.

«У «Ромы» подобран состав сильнее, но сегодня они не были лучше нас. «Фиорентина» создавала множество опасных моментов. Видно, что команда играла с желанием. К сожалению, результат матча не отражает того, что происходило на поле. Нас подвела реализация своих моментов. Мы заслуживали большего, чем это поражение», – считает Соуза.

Напомним, матч девятого тура итальянской Серии А «Фиорентина» – «Рома» закончился со счетом 1:2.