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    Соуза: «Рома» не была лучше нас»

    Главный тренер «Фиорентины« Паулу Соуза рассчитывал на положительный результат встречи с «Ромой«.

    «У «Ромы» подобран состав сильнее, но сегодня они не были лучше нас. «Фиорентина» создавала множество опасных моментов. Видно, что команда играла с желанием. К сожалению, результат матча не отражает того, что происходило на поле. Нас подвела реализация своих моментов. Мы заслуживали большего, чем это поражение», – считает Соуза.

    Напомним, матч девятого тура итальянской Серии А «Фиорентина» – «Рома» закончился со счетом 1:2.

    Источник: Transfermarkt

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    26.10.2015 07:15
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