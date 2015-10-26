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    Рахимов: «ЦСКА не создал моментов у наших ворот»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился своими впечатлениями от мачта с ЦСКА (0:0).

    «В матче было два стопроцентных момента, выход один на один в первом тайме, когда мы должны были забивать. У соперников был момент, когда после «стандарта» срезали мяч в свои ворота, вратарь вытащил. В принципе, больше таких опасных моментов не было. Нам игра удалась в плане того, что выбрали определенную тактику и сумели подстроить соперника под эту тактику. Мы навязали борьбу, к сожалению, мы плохо организовывали выходы из обороны в атаку. Также, нам не хватало последнего завершающего паса. Поблагодарил команду за игру.
    Если брать по таймам, во втором тайме мы выглядели лучше, чем в первом. Не скажу, что первый тайм был плохим, в принципе, неплохой тайм. Во второй половине матча мы полностью контролировали игру. Сложно вспомнить какие-то моменты у наших ворот. В принципе, игрой доволен и результат считаю закономерным», – заявил Рахимов.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    26.10.2015 01:39
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