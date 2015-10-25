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    Слуцкий: «В Грозном всегда очень сложно играть»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал результат встречи с «Тереком» (0:0).

    «Наверное, результат закономерен. У команд было не такое большое количество моментов. Напряженная игра, с обилием единоборств. В Грозном всегда очень сложно играть – «Терек» очень агрессивен дома. Хотелось большего, но я должен признать, что результат закономерен.

    Мы не можем быть довольны, когда теряем очки. Еще раз повторюсь – это объективный результат», – заявил Слуцкий в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2015 21:46
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    Комментарии (2)
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    starche
    1445801478
    Это только начало......................По
    тери впереди.............
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    ologreds
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