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    РФПЛ. ЦСКА не смог обыграть «Терек»

    ЦСКА в матче 13-го тура Премьер-лиги не смог на выезде обыграть «Терек». Поединок в Грозном завершился вничью 0:0. Армейцы не смогли победить в третий раз с начала чемпионата, до этого очки у команды Леонида Слуцкого отбирали только «Зенит» и «Локомотив».

    Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур

    Терек (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Терек: Городов, Уциев, Кудряшов, Родолфо, Семенов, Лебеденко (Рыбус, 72), Адилсон, Маурисио, Иванов, Айссати (Грозав, 90), Садаев (Митришев, 79).

    ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Дзагоев, Еременко (Панченко, 86), Вернблум, Миланов (Цауня, 85), Думбия, Муса.

    Предупреждения: Дзагоев, 30; Семенов, 31; Еременко, 67; Муса, 90.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2015 20:52
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    Комментарии (24)
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    Pensioner23
    1445797494
    ОБАНА . В 90+ озвучили кто комментировал. И вполне адекватный обзор от него. Денис Казанский. Ну почему комментарий игры такой убогий?
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    MrVanes-Zenit
    1445798324
    Ну и славно
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    каа
    1445798465
    А НА ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЕ БЫЛА ИГРА РУКОЙ...И ПЕНАЛЬТИ ???
    Ответить
    Чендо
    1445798895
    уже 8 очей отставание..догоним..
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    ufos73
    1445799870
    Назвать игру УГ, значит оскорбить Г...
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    starche
    1445801394
    Жаль, что Терек не дожал лошадей.
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    Carhartt
    1445805243
    Шанс для Локо приблизиться
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    westerose
    1445862028
    Локомотив чемпион 2016 !
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    vgarakh
    1445864236
    Ростов сегодня победит паровозов.
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    ologreds
    1694996928
    numo446481
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