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    Карпина могут дисквалифицировать за мат в адрес арбитра

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин может быть дисквалифицирован за нецензурные выражения в адрес арбитра, обслуживавшего матч 17-го тура ФНЛ «Тюмень» – «Торпедо».

    «В среду контрольно-дисциплинарный комитет открыл дело в отношении главного тренера армавирского «Торпедо» Валерия Карпина. В рапорте делегата матча «Тюмень» – «Торпедо», который состоялся 19 октября, говорится, что Карпин нецензурно выражался в адрес главного судьи встречи во время игры. Мы в среду не рассматривали этот вопрос, так как только утром получили документы. Этот вопрос рассмотрим на ближайшем заседании. Приглашены Карпин, судья Анопа, инспектор и делегат встречи», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.10.2015 17:51
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    Комментарии (4)
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    footlover
    1445812003
    А он иначе не умеет!
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    отец Фёдор
    1445840166
    анопка мож?
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    ologreds
    1694996928
    numo446465
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