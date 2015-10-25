Карпина могут дисквалифицировать за мат в адрес арбитра

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин может быть дисквалифицирован за нецензурные выражения в адрес арбитра, обслуживавшего матч 17-го тура ФНЛ «Тюмень» – «Торпедо».



«В среду контрольно-дисциплинарный комитет открыл дело в отношении главного тренера армавирского «Торпедо» Валерия Карпина. В рапорте делегата матча «Тюмень» – «Торпедо», который состоялся 19 октября, говорится, что Карпин нецензурно выражался в адрес главного судьи встречи во время игры. Мы в среду не рассматривали этот вопрос, так как только утром получили документы. Этот вопрос рассмотрим на ближайшем заседании. Приглашены Карпин, судья Анопа, инспектор и делегат встречи», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.