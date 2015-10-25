«Краснодар» – «Рубин». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 13-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Рубином».
«Краснодар»: Дикань, Петров, Гранквист, Страндберг, Калешин, Каборе, Мамаев, Ахмедов, Смолов, Вандерсон, Ари.
Запасные: Синицын, Енджейчик, Марков, Сигурдссон, Торбинский, Быстров, Лаборде, Жоаозиньо.
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Камболов, Набиуллин, Георгиев, Оздоев, Канунников, Карадениз, Эдуардо, Девич.
Запасные: Нестеренко, Котуньо, Батов, Билялетдинов, Сорокин, Портнягин, Лемос, Ахметов, Дядюн, Устинов, Кисляк, Хагиги.