«Краснодар» - «Рубин». Онлайн-трансляция

"Краснодар" и "Рубин", расположившись во второй половине турнирной таблицы, пока далеки от той игры, что демонстрировали в прошлом сезоне. Пора бы исправлять сложившуюся ситуацию. Матч с нестабильным соперником - прекрасная для этого возможность.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Краснодар" - "Рубин". Комментатор - Владислав Журин. Начало в 16:30. Не пропустите!