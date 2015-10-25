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    «Краснодар» - «Рубин». Онлайн-трансляция

    "Краснодар" и "Рубин", расположившись во второй половине турнирной таблицы, пока далеки от той игры, что демонстрировали в прошлом сезоне. Пора бы исправлять сложившуюся ситуацию. Матч с нестабильным соперником - прекрасная для этого возможность.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Краснодар" - "Рубин". Комментатор - Владислав Журин. Начало в 16:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2015 10:05
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