«Фиорентина» – «Рома». Онлайн-трансляция

Центральный матч очередного тура итальянской Серии А состоится во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Такого удивительного старта от «Фиорентины» в шесть побед кряду не ожидал почти никто. Правда, поражение в прошлом туре от «Наполи» несколько убавило оптимизм болельщиков команды из Флоренции. И тем не менее, «фиалки» все еще на первой позиции, а значит в игре с «Ромой» никак не могут считаться аутсайдерами. Тем более, что выступать «Фиорентина» будет на своем поле. В то же время «Рома» наверняка будет утомлена сложным матчем с «Байером» в Лиге Чемпионов.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть игру «Фиорентина» – «Рома». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.