ФНЛ. «Томь» одержала домашнюю победу над «Балтикой»

Футболисты «Томи» оказались сильнее калининградской «Балтики» в 18-м туре ФНЛ. Команда из Калининграда открыла счет в конце первого тайма: на 42-й минуте отличился Артем Сердюк. Сравнять счет томская команда сумела на 65-й минуте, когда отличился Сергей Кузнецов, а победный мяч четыре минуты спустя забил Кирилл Погребняк.

Чемпионат России. ФНЛ. 18-й тур



Томь (Томск) – Балтика (Калининград) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Сердюк, 42; 1:1 – Кузнецов, 65; 1:2 – Погребняк, 69.



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