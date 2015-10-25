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    «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн-трансляция

    Интригующий матч ожидает любителей испанского футбола в рамках очередного тура Ла Лиги в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон». Традиционно амбициозный во всех турнирах мадридский «Атлетико» примет на своем поле крепкую «Валенсию». «Летучие мыши» одержали качественную победу в Лиге Чемпионов над бельгийским «Гентом» и продолжили подготовку уже к куда более серьезному испытанию «матрасниками». Диего Симеоне со своей командой уже потеряли очков больше чем конкуренты в борьбе за чемпионство, а потому можно не сомневаться, что на очередную потерю очков, тем более в домашнем матче, мадридцы не рассчитывают.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть игру. «Атлетико» – «Валенсия». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2015 13:39
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