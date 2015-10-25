«Ливерпуль» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция

Интригующим поединком в Ливерпуле будет завершаться очередной тур английской Премьер-лиги. Безусловно, повышенный интерес этой встрече также добавило недавнее прибытие Юргена Клоппа на тренерский мостик мерсисайдцев. В первом своем матче против «Тоттенхэма» немецкому наставнику победить не удалось. Потому есть смысл попытаться «Ливерпулю» порадовать своего нового тренера уже перед своими болельщиками. В этом плане будет интересно посмотреть на прогресс в действиях «красных» на фоне традиционно организованной команды Рональда Кумана. В прошлом сезоне «Саутгемптон» выглядел ярче, но и в нынешнем состоянии «святые» способны создать неприятности любому сопернику.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть игру «Ливерпуль» – «Саутгемптон». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.