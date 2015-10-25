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    Компани скоро перейдет в один из клубов МЛС

    Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани заявил, что в скором времени может попробовать свои силы в МЛС. Также бельгиец отметил, что с приходом в североамериканскую лигу Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда популярность турнира существенно выросла.

    «С тех пор, как в МЛС переехали Лэмпард и Джеррард, в лиге началось настоящее безумие. Сейчас турнир становится весьма привлекательным для футболистов из чемпионата Англии, – отметил защитник. – Уровень МЛС повышается каждый год. В ней появляются новые клубы, растет число фанатов на стадионах. Не исключаю, что после окончания контракта с «Ман Сити» я переберусь в МЛС».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.10.2015 10:13
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