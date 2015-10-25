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    Берлускони: «Готов стать экзорцистом «Милана»

    Президент «Милана» Сильвио Берлускони сообщил, что готов стать экзорцистом, о котором ранее упоминал главный тренер «россонери» Синиша Михайлович. Напомним, сербский наставник заявил, что миланской команде придется прибегнуть к услугам экзорциста, чтобы изгнать злых духов, если работа специалиста не принесет положительного результата.

    «Готов стать тем самым экзорцистом, который нужен команде и о котором просил Михайлович, чтобы изгнать злых духов. У меня нет никаких сомнений в работе нашего тренера и стиле «Милана». Думаю, мне удалось мотивировать игроков, придя на базу клуба и дав им советы», – приводит слова Берлускони Football Italia.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2015 09:14
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    Комментарии (3)
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    anri1703
    1445761330
    докатились ...
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    Ronaldinho R10
    1445765851
    Нолито мега парень!
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    ologreds
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