Анчелотти предсказал победителей ведущих лиг, ЛЧ и Евро-2016

Бывший тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился своим мнением относительно того, кто станет чемпионом в ведущих лигах Европы в этом сезоне и кто выиграет ЛЧ и Евро-2016.

«Бавария» выиграет Бундеслигу, не доставая рук из карманов. Признаюсь, мне не доставляет удовольствия смотреть матчи «Баварии»: в них мало борьбы. При этом Гвардиола – лучший тренер в мире на сегодняшний день. Он учит футболу, и сам учится понимать его и побеждать», - говорит Анчелотти.

Чемпионом Европы, по мнению итальянца, станет сборная Франции.

«Думаю, Серию А в этом сезоне выиграет «Рома», Премьер-лигу – «Сити», Ла Лигу – «Реал». «ПСЖ» удивит всех и выиграет Лигу чемпионов. Чемпионом Европы станет Франция».