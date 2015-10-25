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Анчелотти предсказал победителей ведущих лиг, ЛЧ и Евро-2016

25 октября 2015, 01:04
7

Бывший тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился своим мнением относительно того, кто станет чемпионом в ведущих лигах Европы в этом сезоне и кто выиграет ЛЧ и Евро-2016.

«Бавария» выиграет Бундеслигу, не доставая рук из карманов. Признаюсь, мне не доставляет удовольствия смотреть матчи «Баварии»: в них мало борьбы. При этом Гвардиола – лучший тренер в мире на сегодняшний день. Он учит футболу, и сам учится понимать его и побеждать», - говорит Анчелотти.

Чемпионом Европы, по мнению итальянца, станет сборная Франции.

«Думаю, Серию А в этом сезоне выиграет «Рома», Премьер-лигу – «Сити», Ла Лигу – «Реал». «ПСЖ» удивит всех и выиграет Лигу чемпионов. Чемпионом Европы станет Франция».

Источник: Football Italia
Италия Бавария Реал ПСЖ Манчестер Сити Анчелотти Карло Гвардиола Хосеп
Комментарии (7)
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Ddjjn
1445725019
Лч выиграет АРСЕНАЛ или БАВАРИЯ. Премьер лигу выиграет МАНЧЕСТЕР СИТИ. Ла лигу РЕАЛ. Бундес лигу БАВАРИЯ. Сериа а НАПОЛИ. Лига 1 ПСЖ. Эредивизие АЯКС. Упл ШАХТЕР. Супер лигу ГАЛАТАСАРАЙ. Чемпионат португалии ПОРТУ. Чемпионат шотландии СЕЛТИК. Чемпионат кипр АПОЭЛ. Чемпионат швеции МАЛЬМЕ. Рфпл ЦСКА Ле ЧЕЛСИ
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Барсучки
1445730236
Да Анчелотти прав я тоже думаю так
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grafff
1445750511
единственно правильно угадал только чемпиона германии
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grafff
1445752741
франция на че добьётся только одного, она будет хозяином!
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grafff
1445752903
наполи да, в пяти последних турах они убили всех претендентов!
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grafff
1445752970
Реал обломится после нового года, когда барса будет в полном составе
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SD-Podonok
1445767601
ЛЧ выиграет Бавария. Премьер-лигу выиграет МС. Ла-лигу Реал. Бундес-лигу Бавария. Сериа А Рома. Лига 1 ПСЖ. Эредивизие Аякс. УПЛ Динамо. ЛЕ Ливерпуль
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