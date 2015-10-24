Гвардиола: «1000 побед – выдающийся результат»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своих подопечных в матче десятого тура Бундеслиги против «Кельна» (4:0). Напомним, эта победа стала для мюнхенского клуба 1000-й в Бундеслиге.

«1000 побед – выдающийся результат для всех: для тренеров, поклонников, футболистов и персонала. Я очень горжусь тем, что являюсь тренером «Баварии». Игра с «Кельном» вышла непростой, у нас было очень мало свободного пространства. Никто и вообразить себе не может, насколько сложно с точки зрения психологии каждую неделю побеждать».